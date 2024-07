Anketa / Večina vprašanih meni, da veliki koncerti v krajinskih parkih niso primerni

Povod za anketo je bil načrtovani avgustovski koncert Magnifica v ljubljanskem parku Tivoli, ki je uvrščen med krajinske parke

Tivoli, kraj nesrečnega koncerta

Ob polemiki, ki se je razvila ob načrtovanem koncertu Magnifica v parku Tivoli, je javnomnenjska raziskava pokazala, da 44,3 odstotka podpira izvajanje glasbenih in drugih družabnih prireditev v parku, 48 odstotkom anketirancev pa se to ne zdi primerno. V primeru krajinsko zaščitenih parkov tovrstne prireditve podpira četrtina anketirancev.

Povod za anketo je bil načrtovani avgustovski koncert Magnifica v ljubljanskem parku Tivoli, ki je uvrščen med krajinske parke. Kot je pokazala, se domala polovici zdi primerno, da se v mestnih parkih izvajajo velike glasbene in druge družabne prireditve, nasprotno pa meni preostala dobra polovica.

Glede izvajanj prireditev v parkih, ki uživajo zaščito krajinskih parkov, se četrtini vprašanih zdi primerno, da se v njih izvajajo tudi velike glasbene in družabne prireditve, za okoli 65-odstoten delež anketirane populacije pa to ni sprejemljivo.

Podatki so pokazali tudi, da so prebivalci osrednje slovenske regije do dogajanj v mestnih parkih nadpovprečno bolj zadržani kot prebivalci ostalih slovenskih regij. V osrednji slovenski regiji je namreč delež 41 proti 52 odstotkov. V primeru izvajanj dogodkov v krajinskih parkih pa se v osrednji slovenski regiji to zdi primerno 14 odstotkom vprašanih, medtem ko jih 68 odstotkov meni, da takšne prireditve vanje ne sodijo.

Julijska javnomnenjska anketa Vox populi je povzetek stališč o sprejemljivih dejavnostih v mestnih parkih pod vsej državi, med Mursko Soboto in Piranom. Za Dnevnik jo je izvedla družba Ninamedia med 15. in 17. julijem na vzorcu 700 vprašanih.

Ljubljanski mestni svet je nedavno ob nasprotovanju oziroma obstrukciji opozicije s spremembo odloka o Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib določil pet lokacij v parku, kjer je organizacija takih dogodkov dovoljena, izdajo soglasja za njihovo izvedbo pa je prenesel na občinski oddelek za varstvo okolja. Nasprotniki spremenjenega odloka si zdaj prizadevajo, da bi jeseni o njem odločili meščani na naknadnem referendumu.

Kot poroča Dnevnik, rezultati javnomnenjske ankete dopuščajo sklepanje, da sprememba odloka na referendumu ne bi bila potrjena, vprašljivo pa je, ali bi pobudnikom referenduma uspelo zbrati zahtevanih 11.000 podpisov meščanov, da bi do tega sploh prišlo. Časnik sicer še poroča, da se takšne prireditve ne zdijo primerne 80 odstotkom volilcev SDS, 70 odstotkom volilcev SD, 75 odstotkom volilcev NSi, 60 odstotkom volilcev Levice in skoraj polovici volilcev Gibanja Svoboda.

