»Spektakularno? Začelo se je z veličastno polomijo.«

IZJAVA DNEVA

"Spektakularno? Začelo se je z veličastno polomijo. V prvih desetih dneh mandata je Orban popolnoma uničil svoje predsedovanje. Želel je uporabiti ta čas, da normalizira odnose z Evropsko unijo, malo zlošči svojo podobo in si pribori nekoliko boljši položaj. Zgodilo se je ravno nasprotno. Prve reakcije na njegovo potovanje od Putina k Xiju in od tam k Trumpu so bile iz Bruslja odločno odklonilne in najbrž bodo prišle tudi nove. Josep Borrell v Bruslju organizira ministrsko srečanje ravno v času, ko je Orban povabil zunanje ministre EU na neformalno srečanje v Budimpešti."

"Namesto ministrov bodo prišli veleposlaniki ali sekretarji nižjega ranga. Vsi Orbanovi mediji so trobentali, kako bo Budimpešta prizorišče veličastnega političnega srečanja, na katerem bodo zunanji ministri reševali probleme sveta. Orban pa svojega programa predsedovanja ne bo prebral na zasedanju evropskega parlamenta. Evropska komisija ne bo obiskala Budimpešte. Mnogi ministri bodo bojkotirali druga srečanja, ki jih organizira Madžarska. Zelo verjetno prihodnjih šest mesecev v Budimpešti ne bomo videli nobenega evropskega funkcionarja in morda tudi državnika ne. Vse to je dosegel v prvih desetih dneh."

(Madžarski politični analitik István Szent - Iványi o tem, da je Madžarska v spektakularnem političnem vzdušju začela predsedovanje Evropski uniji; v intervjuju za Dnevnikov Objektiv)