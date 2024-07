»Da je zbrala precej več glasov, kot se je pričakovalo, se ima zahvaliti predvsem geopolitičnim okoliščinam«

IZJAVA DNEVA

"Da je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen zbrala precej več glasov, kot se je pričakovalo, se ima zahvaliti predvsem geopolitičnim okoliščinam, ko je očitno veliko poslancev zdaj štiričlanske koalicije kljub nezadovoljstvu s von der Leynovo pogoltnilo svoj ponos in raje glasovalo za stabilnost evropske komisije. Nikakor pa relativno visoke podpore ne gre zamenjati z veliko naklonjenostjo von der Leynovi osebno. Večini ni bilo v interesu, da se v tako prelomnih časih zaradi sebičnega kadrovskega vrtiljaka posameznikov še enkrat vrže Evropska unija s tečajev in se s kaosom v Bruslju krepi vse tiste sile, proti katerim se želi boriti: evropsko skrajno desnico s predsedujočim Svetu Viktorjem Orbanom na čelu, Vladimirja Putina in Donalda Trumpa."

(Novinar Aleš Gaube o tem, da vnovična izvolitev Ursule von der Leyen s tako prepričljivo večino za drugi mandat na čelu komisije še zdaleč ni bila samoumevna; v Dnevnikovem komentarju)