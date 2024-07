Kako je mogoče, da je nemogoče zgraditi NUK II in Dramo?

IZJAVA DNEVA

"Kako je mogoče, da je nemogoče zgraditi NUK II in Dramo? Vem, da bo zvenelo izrabljeno, ampak če je pa res: to je simptom. Nihče ni kriv in nihče nič ne more, stvar se zdi logično nerazložljiva in nerešljiva, ker je znak višjega reda. Če država v triintridesetih letih, do Kristusovih let, ne more zgraditi dveh ustanov, ki sta najizrazitejši gradnik in varuh kulture, znanja in jezika, potem ju najbrž ne želi zgraditi. Potem najbrž misli, da ju ne potrebuje."

"Ne bom uporabila diskurza o preteklosti. Ne bom napisala, da NUK II in Dramo potrebujemo, ker sta nas knjiga in gledališče naredila, ker sta nam sploh omogočila, da smo dobili državo. Uporabila bom diskurz o prihodnosti. Zakaj bi pravzaprav potrebovali državo, ki globoko v sebi misli, da (več) ne potrebuje ustanove, v kateri se bodo slišale najvišje lege tega jezika in najboljši stavki, artikulirani v tem jeziku? In da ne potrebuje ustanove, ki bi zbirala, hranila in širila pisno preteklost in prihodnost tega jezika in kulture?"

(Novinarka Petra Vidali o tem, da gradbenega dovoljenja za obnovo SNG Drama Ljubljana še vedno ni, NUK II ima gradbeno dovoljenje, nima pa dovolj denarja za arheološka izkopavanja pred gradnjo; v Večerovi kolumni)