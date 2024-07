Jedrska kampanja se je že začela

Čeprav datum referenduma o novi jedrski elektrarni še ni znan, je promocijska kampanja Gen energije že v polnem teku, vlada pa še vedno zavrača civilni nadzor nad projektom

Road show ali potujoča predstavitev projekta JEK 2 v Brežicah minuli četrtek zvečer, ko je streljaj stran potekal »največji poletni dogodek v Posavju«, Mestna promenada ’24, med sponzorji katere je bila tudi Skupina Gen. Osrednja atrakcija road showa je maketa, ki omogoča vpogled v podzemlje jedrskega kompleksa.

Referendum o drugem bloku krške nuklearke (JEK 2) je politično dogovorjen in napovedan za november, točen datum pa še ni znan. Državna družba Gen energija, ki je pristojna za pripravo projekta nove nuklearke, pa je v zadnjih mesecih sprožila že vrsto aktivnosti, s katerimi promovira projekt. Ena od njih so »road showi« oziroma terenske predstavitve projekta po različnih krajih po vsej Sloveniji. Že maja so odprli posebno spletno stran, tudi promocijski videi so se začeli že pojavljati na več kanalih YouTube, z nedavnim zakupom medijskega prostora pa je postalo jasno, da bodo zgolj za promocijske vsebine v medijih namenili 854.000 evrov. Da so se promocijske aktivnosti v mesecih pred napovedanim referendumom močno okrepile, seveda ni naključje. A formalno naj bi Gen energija pripravila projekt in pregledala njegovo smotrnost, ne pa zgolj brez zadržkov in z neomejenimi sredstvi navijala za projekt, za katerega je že zdaj jasno, da bi lahko brez upoštevanja stroškov financiranja presegel 15 milijard evrov. Je za tem odločitev vlade? Se je vlada neformalno odločila, da naloži družbi, naj izvaja to okrepljeno kampanjo?