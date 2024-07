Kamala! / Zakaj bodo demokrati pometli s Trumpom

Kako so se republikanci nategnili!

Kako so se republikanci nategnili! Kako so brcnili v temo! Kako so skočili v prazen bazen! Prejšnji teden so imeli namreč predvolilno konvencijo, na kateri so besno, bučno, na vse pretege, pompozno udrihali po predsedniku Joeju Bidnu – razbijali so ga, žgali po njem, ga smešili. Kar sijali so. Ja, vse so dali od sebe. In iz sebe. Kot da gre za življenje in smrt. Kot da jutri ne obstaja. Kot da je zdajle trenutek, ko je treba poravnati vse račune. Izrekli so vse, kar jim je ležalo na duši. Pokurili so vse najboljše slogane, vse najboljše replike, vse najboljše vzklike. Porabili so vse zaloge energije, ves adrenalin, vso evforijo. Sovraštvo do Bidna so prelevili v spektakel, v katerega so vložili ves svoj piarovski know-how, ves svoj telenovelistični potencial, vso svojo dramsko napetost, vso svojo retorično elektriko.