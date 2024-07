SDS / Naši »najmočnejši aduti«

Z Grimsom sta v Bruselj odpotovala tudi Gašper Pečar in Žan Žalec

Branko Grims in neonacist Žan Žalec (drugi z desne)

© Instagram Žana Žalca

Novi evropski poslanec Branko Grims je s seboj v Bruselj odpeljal tudi dva pomočnika – Gašperja Pečarja in Žana Žalca. Prvi je v preteklosti že opravljal pripravništvo v evropskem parlamentu pri evropski poslanki Romani Tomc, čeprav je širši javnosti postal znan predvsem kot udeleženec afere »snegec«, ki jo je sprožil posnetek, na katerem so člani podmladka SDS uživali kokain, drugi pa je močno povezan z identitarnim gibanjem na Slovenskem.

Pečar je bil v preteklosti sicer namestnik mednarodnega sekretarja podmladka SDS, občinski svetnik v Oplotnici, v času zadnje Janševe vlade pa je pristal v novoustanovljenem uradu za demografijo, vendar je tega Golobova vlada kmalu razpustila. Večina uslužbencev urada naj bi bila nato premeščena v urad za integracijo in oskrbo migrantov, kjer je Pečar zasedel delovno mesto višjega svetovalca. Vodil naj bi upravne postopke dodelitve pomoči po zakonu o začasni zaščiti razseljenih oseb.

Magistrski naziv je pridobil lani na Fakulteti za državne in evropske študije, ki spada pod zasebno Novo univerzo Petra Jambreka, njegovo magistrsko delo je mentoriral bivši predsednik ustavnega sodišča Ernest Petrič. Zadnje mesece je bil dejaven predvsem v predvolilni kampanji Branka Grimsa. Med drugim je z njim hodil po Sloveniji in promoviral knjigo Zmaga dobrega – vodnik za boj proti kulturnemu marksizmu, v kateri Grims natrosi nemalo teorij zarote. Med njimi tisto o »veliki zamenjavi«, ki propagira idejo, da naj bi z migracijami potekala načrtna zamenjava belcev katoliške vere v Evropi. Gre za teorijo, nad katero se je navduševal tudi norveški krščanski fundamentalist Anders Behring Breivik, ki je leta 2011 zakrivil pokol 69 mladih laburistov na otoku Utøya.

Teorija je blizu tudi (slovenskim) identitarcem, med katere spada Grimsov drugi pomočnik – Žan Žalec. Ta je bil eden od voditeljev slovenske Generacije identitete in med ustanovitelji Društva za promocijo tradicionalnih vrednot, zaupano pa mu je bilo tudi vodenje lokalne izpostave podmladka SDS v Kranju. Naklonjenost med Grimsom in Žalcem je vzajemna: ko je Žalec postal vodja kranjske izpostave podmladka, se je Grims hitel fotografirati z njim, Žalec pa je podprl Grimsovo evidentiranje za kandidata na evropskih volitvah.

Še več, Grims je Žalcu pomagal pri pisanju magistrskega dela Analiza sodbe ESČP glede nošenja verskih oblačil – Dakir proti Belgiji, v katerem Žalec med drugim zapiše, da je »islamizacija Evrope danes v polnem teku«, opisuje domnevno sporne prakse muslimanov in vsaj med vrsticami navija, da bi morali tudi v Sloveniji uvesti prepoved nošenja burk in nikabov. Podobno kot Pečar je tudi Žalec leta 2021 magistriral na Fakulteti za državne in evropske študije, njegovo magistrsko nalogo je mentoriral Jernej Letnar Černič. V njej med drugim preberemo intervju s »strokovnjakom s področja verskih oblačil«, kot ga opiše Žalec, Brankom Grimsom.

Ni kaj, v Bruselj smo očitno res poslali nekaj svojih »najmočnejših adutov«.