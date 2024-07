Spraševalka Jelka Godec

Poslanka SDS je postavila že 324 poslanskih vprašanj, vsi iz SDS več kot 2250

Poslanka SDS Jelka Godec je zgolj v prvih treh tednih julija postavila 30 poslanskih vprašanj, v dobrih dveh letih od nastopa te vlade pa jih je spletno orodje Parlameter naštelo že 324. S tem je rekorderka med 90 poslankami in poslanci sedanjega sklica. Po Parlametru se z Jelko Godec lahko meri le njena strankarska kolegica Anja Bah Žibert s 311 vprašanji, nato pa ji s precejšnjim zaostankom sledijo strankarske kolegice in kolegi Karmen Furman, Andrej Kosi, Suzana Lep Šimenko, Alenka Helbl in Anton Šturbej.

S 105 vprašanji spraševalno kolono SDS preseka poslanka SD Meira Hot, ki pa ji spet sledita Tomaž Lisec in Eva Irgl iz SDS. Med poslanci največje opozicijske stranke daleč najmanj sprašujeta Anže Logar (pet vprašanj) in Janez Janša, ki ima očitno vse odgovore, saj v tem sklicu še ni postavil vprašanja.

Po poslovniku državnega zbora lahko vsak poslanec »vladi ali posameznemu ministru ali generalnemu sekretarju vlade« postavi vprašanje ali da pobudo za ureditev posameznih zadev. Število vprašanj in pobud seveda ni omejeno, predvideva se namreč, da izvoljenci naroda ta instrument nadzora nad vlado in preverjanja odgovornosti ministrov uporabljajo preudarno. Da neka poslanska skupina, ki v nekaj več kot 780 dneh vladi postavi več kot 2250 vprašanj, organizirano uporablja institut za »obremenjevanje« ministrstev in služb, ki pripravljajo odgovore, je seveda nedokazljivo; noben poslanec ali poslanka ni rekel, da želi tako ciljno »poplaviti« službe ministrstev, ampak le, da želi njihove odgovore. Hkrati je za poslansko skupino SDS dokazljivo, da precej sprašuje tudi, ko ni v opoziciji. Pred dobrima dvema letoma smo recimo pisali, kako poslanci takrat vladne SDS s poslanskimi vprašanji svoji vladi sistematično omogočajo, da pred kamerami govori o uspehih. Postavljali so ji namreč vprašanja kot: »Slovenija je drugič v svoji zgodovini uspešno predsedovala Svetu EU. Kateri so največji dosežki vašega ministrstva v aktualnem mandatu?« Ali vprašanje Branka Grimsa, ki se je prve mesece leta 2022 očitno še počutil varnega: »Kako bomo še naprej gradili varno Slovenijo?«

Postaviti 2253 vprašanj v dobrih 780 dneh sicer ni enostavno. Poslanka Godec je recimo zgolj 22. julija pet vprašanj naslovila na zdravstveno ministrico, vprašala je tudi: »Zanima me vaše stališče: Ali je v Sloveniji preveč ali premalo zdravnikov in na podlagi česa to trdite?« Ministrico za digitalizacijo, ki jo tudi pogosto nagovarja, je nedavno vprašala, ali ji je premier res prepovedal nastopati v medijih, kot piše v anonimnem pismu, in ali bo ta »ukrep časovno omejen«. Anja Bah Žibert notranjega ministra sprašuje, kdo je nedavno uničil bankomata v Ljubljani, državljani katerih držav so bili odgovorni za to, in konča: »Kako to, da varnost državljanov in premoženja ni več prioriteta policije, ki je očitno postala orodje vladajoči politiki?« Ista poslanka je od ministrice za zdravje želela odgovor, ali so bili državljani v Sloveniji cepljeni s cepivi dvomljivega slovesa, kot naj bi bil namignil poslanec Svobode.

Ravno ta teden je dolgoletni poslanec Samo Bevk predstavil knjigo o poslanskih vprašanjih in pobudah; v šestih mandatih v državnem zboru, od leta 1996 do 2014 in od 2018 do 2022, je kot poslanec ZLSD oziroma SD postavil 357 poslanskih vprašanj in pobud. Za primerjavo: Jelka Godec je to število skoraj dosegla v 25 mesecih sedanjega mandata. Generalna sekretarka državnega zbora Uršula Zore Tavčar je po poročanju STA na predstavitvi knjige med drugim dejala, da so Bevkova vprašanja »nekam pripeljala«, v zadnjem času pa je ogromno poslanskih vprašanj, vendar delno samo »zaradi številke«.