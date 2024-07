Izbrisana, ker je palestinskega rodu

Se bodo po Adidasovem obračunu z manekenko Bello Hadid potrošniki odločili za bojkot?

Adidasov oglas z Bello Hadid

Blagovna znamka Adidas, druga najbolj priljubljena znamka športne opreme na svetu, se je zapletla v škandal. Ne prvič, škandalov je bilo že veliko in segali so od dolgoletnih očitkov o nečloveškem izkoriščanju delavcev, ki proizvajajo njene izdelke, predvsem v indonezijskih tovarnah, do spornih izdelkov, kakršen je bil čevelj z okovi. Za proizvodnjo tega se leta 2012 podjetje nazadnje ni odločilo, ker je ogorčeno javnost preveč spominjal na enega največjih madežev v zgodovini zahodnega sveta, suženjstvo. Tokrat je za razburjenje poskrbela promocijska kampanja za oživljeni legendarni model superg SL 72, ki se je začela tik pred začetkom olimpijade v Parizu. Najeli so nekaj znanih obrazov, športnike, glasbenike, tudi ameriško manekenko Bello Hadid. A le njo so kmalu zatem iz vsega promocijskega gradiva izbrisali. Njen greh? To, da je palestinskega rodu.