Bodo zmagovalci na olimpijskih igrah namesto solz sreče pokazali solze žalosti?

KOMENTAR DNEVA

"Tudi naši športniki radi govorijo, kako so se jim z nastopom na igrah uresničile mladostniške sanje. Morda pa je napočil čas, da se zamenjajo sanje. Da se bo sanjalo o lepšem svetu, na primer. O lepšem jutri in pojutrišnjem. Mnogokrat je prav šport s svojim brezkompromisnim pehanjem za rezultati simuliral spopade in vojne v čisti obliki. Zato upam, da bodo zmagovalci namesto solz sreče pokazali solze žalosti. Pozvali vse, da je čas za resetiranje sveta ..."

(Kolumnist Leon Magdalenc o olimpijskih igrah v solzah žalosti; v zapisu za Dnevnik)