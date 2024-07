Slovenski medved prodan za 700 evrov

Izkupiček bodo namenili Zvezi prijateljev mladine (ZPM) Ljubljana Moste-Polje, organizacija Buddy Bear Help pa bo donirala še dodatnih 1000 evrov

Slovenski medved, ki ga je ustvaril umetnik ptujski umetnik Marjan Kekec - Ogradni

© www.buddy-baer.com

V okviru razstave United Buddy Bears, Umetnost strpnosti je potekala spletna dražba prejšnjega slovenskega medveda, ki ga je ustvaril ptujski umetnik Marjan Kekec - Ogradni in je bil del razstave od leta 2003. Medved je bil na dražbi prodan za 700 evrov, ki bodo namenjeni ZPM Ljubljana Moste-Polje, so sporočili z Mestne občine Ljubljana.

Na Mestni občini Ljubljana so za STA pojasnili, da podatkov o dražitelju ne morejo razkriti, saj je potekala tiha dražba, potrdili pa so, da medved ostaja v Sloveniji. Organizacija Buddy Bear Help bo medtem po navedbah občine Zvezi prijateljev mladine (ZPM) Ljubljana Moste-Polje donirala še dodatnih 1000 evrov.

Medved je bil od leta 2003 del 34 razstav na petih celinah, letos pa so ga nadomestili z novim.