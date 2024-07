Glas ljudstva med 30 najboljšimi iniciativami na svetu

Ena od številnih akcij iniciative Glas ljudstva

© Janez Zalaznik

Mednarodno priznana organizacija The World Justice Project je izmed 424 prijaviteljev iz 109 držav sveta izbrala civilno iniciativo Glas ljudstva med 30 izpostavljenih projektov v sklopu dogodka World Justice Challenge, ki bo potekal med 31. julijem in 3. avgustom v Chicagu.

The World Justice Project je priznana mednarodna organizacija s sedežem v Washingtonu, ustanovljena leta 2015 na pobudo ameriške odvetniške zbornice (Bar association). Projekt World Justice Challenge pa je globalno tekmovanje in program za podporo in spodbudo dobrim praksam in pobudam. Nagrade so vsako leto obarvane tematsko, v preteklosti denimo dostop do pravnega varstva, boj proti korupciji in transparentno delovanje vlad, odgovorno upravljanje ter enake pravice in nediskriminacija. Tema natečaja za leto 2024 je Pravna država: temelj demokracije (The Rule of Law: Foundation of Democracy), osredotoča pa se na učinkovite strategije za krepitev vladavine prava, ki lahko prepreči avtokracijo in ponovno vzpostavi zaupanje v demokratično upravljanje.

"Mednarodna komisija je kot primer dobre prakse prepoznala delovanje Glasu ljudstva pred državnozborskimi volitvami leta 2022 in tudi po volitvah."



Glas ljudstva

"Mednarodna komisija je kot primer dobre prakse prepoznala delovanje Glasu ljudstva pred državnozborskimi volitvami leta 2022 in tudi po volitvah. Med našimi najpomembnejšimi aktivnostmi v tem času so: oblikovanje skupnih zahtev civilne družbe in pridobitev uradnih zavez vladajočih koalicijskih strank, izvedba več javnih soočenj političnih kandidatov z ljudstvom, oblikovanje spletne aplikacije Volitvomat (ki jo je uporabilo več kot 160.000 oseb), vseslovenska terenska kampanja za dvig volilne udeležbe, strokovno spremljanje izpolnjevanja zavez po volitvah in izvedba več področnih kampanj (javno zdravstvo, dostopna stanovanja, itd.), ki vladajoče pozivajo k izpolnitvi njihovih zavez," so v sporočilu za javnost zapisali pri iniciativi Glas ljudstva in dodali, da njihova nominacija sodi v sklop, ki zajema projekte in pobude, usmerjene v krepitev volilnih procesov, v katerem tekmujejo "pobude, namenjene zagotavljanju skladnosti volilnih procesov in menjave vlad s pravnimi okviri, spoštovanju demokratičnih načel ter spodbujanju preglednega in odgovornega upravljanja". V finalnem krogu pa so skupaj s petimi drugimi organizacijami iz Kenije, Brazilije, Gvatemale, Paragvaja in Tajske.

Spoštovanje vladavine prava v Sloveniji se ni zvišalo le v letih Janševe vlade

Člani Glasu ljudstva bodo svoje dejavnosti predstavili mednarodni javnosti na finalnem srečanju World Justice Challenge, ki bo potekalo sočasno z letnim srečanjem ameriške odvetniške zbornice med 31. julijem in 3. avgustom v Chicagu.

Iniciativa Glas ljudstva pomaga skrbeti tudi za to, da se vlade držijo svojih zavez, ki so jih volivkam in volivcem obljubile pred volitvami

© Janez Zalaznik

"V zadnjih letih vladavina prava in demokracija po svetu zaskrbljujoče nazadujeta. Po podatkih indeksa vladavine prava World Justice Project se je leta 2023 vladavina prava že šesto leto zapored globalno skrčila. Poročilo pa za Slovenijo v letu 2023 kaže izboljšanje – zasedli smo 27. mesto svetovne lestvice po spoštovanju načel vladavine prava. Prva tri mesta zasedajo Danska, Norveška in Finska," so še poudarili v iniciativi Glas ljudstva.

"Ravno delovanje Janševe vlada in očiten padec spoštovanja vladavine prava sta ključno vplivala na nastanek iniciative Glas Ljudstva in prepoznanje ključne vloge civilne družbe pri zaščiti demokratičnih procesov in demokratičnega diskurza."



Glas ljudstva

Po njihovi oceni poročilo indeksa o spoštovanju vladavine prava v Sloveniji kaže, da se je pri nas indeks od leta 2015 postopoma zviševal, le v letih vlade Janeza Janše ne. "Ravno delovanje Janševe vlada in očiten padec spoštovanja vladavine prava sta ključno vplivala na nastanek iniciative Glas Ljudstva in prepoznanje ključne vloge civilne družbe pri zaščiti demokratičnih procesov in demokratičnega diskurza. Seveda pa je Glas ljudstva še kako potreben tudi pod aktualno vlado, ki jo obravnavamo z enakimi kriteriji in kritiziramo z enako doslednostjo in enako strokovnimi argumenti," so pridali v sporočilu za javnost.

Ob tem so izpostavili, da so veseli, da je njihovo delo deležno tudi mednarodnega priznanja, saj po njihovem to še dodatno potrjuje, da delajo v dobro družbe in prispevajo h krepitvi demokracije: "To nam daje še dodaten zagon pri nadaljnjih prizadevanjih. Predvsem pa je to priznanje zasluga široke skupnosti organizacij, aktivov, društev in tisočerih aktivnih državljank in državljanov, brez katerih naša iniciativa ne bi mogla obstajati."

"Skupaj se bomo še naprej borili za solidarno, odgovorno, pravično in okolju prijazno prihodnost Slovenije," so sklenili v iniciativi Glas ljudstva.