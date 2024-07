»Država bi morala določiti maksimalne cene za takšne storitve«

KOMENTAR DNEVA

"Ne razumem, zakaj se zasebni zdravstveni sektor bori za pravico pacientov, da sami izbirajo izvajalca. Država bi morala določiti maksimalne cene za takšne storitve (podobno kot pri gorivu), da bi zagotovila enako dostopnost brez doplačila. Navedeno velja, če zavarovalnice niso dovolj močne, da same določijo maksimalne cene (podobno kot pri avtoservisnih storitvah). To je bistvo javnega zdravstva v razviti zahodni Evropi. Ob ukrepu omejitve dobička bomo kmalu slišali, da zasebni zdravniki in zobozdravniki nočejo več sistema proste izbire izvajalca z obveznostjo sprejemanja vseh pacientov. Mogoče bomo doživeli ponovni beg nazaj v javno sfero. Morda bi se moralo Ustavno sodišče RS izreči o tem, ali lahko država v dejavnosti, opredeljeni kot javna služba, dopušča tržno konkurenco, kar vodi v neenako obravnavo državljanov. Monopol je vzpostavljen za zagotavljanje enakosti ne glede na finančno stanje posameznika. Dopuščanje tržne dejavnosti na istem področju pa krši ta cilj in ustvarja neenakost."

(Borut Stražišar, doktor pravnih znanosti, o enakosti različnih, dvojnih praksah in svobodnjakih; v komentarju za časnik Delo)