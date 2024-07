»Utihnite glede Venezuele in nehajte ubijati demokracijo v ZDA«

IZJAVA DNEVA

"Medtem ko Bidnova administracija pridiga Venezueli glede demokracije, njena lastna stranka s tožbami preprečuje kandidaturo tekmecem, najema posameznike, da sabotirajo nasprotnike, in celo zadržujejo javna sredstva, do katerih smo upravičeni. Utihnite glede Venezuele in nehajte ubijati demokracijo v ZDA."

(Neodvisna ameriška predsedniška kandidatka Jill Stein o tem, da je dogajanje v Venezueli očitno eno redkih, ki je povezalo ameriške republikance in demokrate – čeprav na slednje v zadnjih tednih leti kar nekaj očitkov glede lastnega volilnega procesa in transparentnosti; via MMC RTV Slovenija)