Kamalamanija

Ženska, ki je položila Trumpa

Borila se je za ženske reproduktivne pravice, obiskala je celo kliniko v Minnesoti, na kateri opravljajo splave (tega ni storil še noben ameriški predsednik ali podpredsednik).

© Profimedia

Kamala Harris je na antitrumpovski strani povzročila brezmejno evforijo, pravo ekstazo – kamalamanijo. Volivci in volivke so ji takoj po Bidnovem sporočilu, da odstopa od predsedniške kandidature, donirali 100 milijonov dolarjev (doslej že več kot 350 milijonov), Melinda Gates ji je donirala 52 milijonov, belke – White Women for Harris – so jo podprle z najmnožičnejšim zoomom v zgodovini (sodelovalo je več kot 200 tisoč žensk, ki se kar niso in niso hotele odlogirati, ker niso hotele zamuditi niti besede), za njeno kampanjo se je tako rekoč čez noč prijavilo 170 tisoč prostovoljcev, Taylor Swift in Beyoncé sta napovedali, da bosta njej v podporo priredili orjaški, masivni all-star koncert, Charli XCX, ki je letošnje poletje obnorela z albumom Brat, klubsko, stroboskopsko himno ženski joie de vivre, jo je razglasila za ultimativno brat, kombinacijo skuliranosti, ambicioznosti, agresivnosti, žurerskosti, hedonizma, nedotakljivosti in presenetljivosti. Kamalini videi, ki jih poganjajo štikli s tega albuma (360, Sympathy Is a Knife, I Might Say Something Stupid ipd.) in ki obsedajo TikTok, Instagram in X, so popolni antitrumpizem. In za božjastne napade, ki jih povzročajo trumpovcem, se ne opravičujejo.