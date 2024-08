Kaj pa, če bi šlo zares?

Poročilo o nadzoru nad ravnanjem policije ob grožnji s pobojem v šoli razkriva skoraj kaotično stanje v represivnem organu

Obisk policijske maskote Leona na Osnovni šoli Sostro v Ljubljani

Na dan streljanja na eni izmed finskih osnovnih šol, 2. aprila letos, se je v komentarjih pod novico o tem streljanju na spletnem portalu 24ur pojavila grožnja, da se bo nekaj takega 10. aprila zgodilo tudi v slovenskih šolah. Policija je tedaj z načinom obveščanja šol in javnosti povzročila precejšnjo paniko in minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je tudi v intervjuju za Mladino pred mesecem priznal, da se je policija »do določene mere napačno odzvala. Zato smo se tudi takoj lotili spremembe protokola in prišli do t. i. semaforja obveščanja šol«. Minister je pod pritiskom javnosti tedaj odredil izredni strokovni nadzor. Ta je zdaj pokazal, da je bilo obveščanje strokovne in splošne javnosti še najmanjša težava.