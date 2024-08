Česa se bomo spomnili glede Bidna?

KOMENTAR DNEVA

"Česa se bomo spomnili glede Bidna? Na žalost bomo večinoma pozabili pozitivne stvari z začetka mandata in dvig dohodkov zaposlenih z najnižjimi plačami. Spomnili pa se bomo enormnega povečanja zunanjega dolga, visoke inflacije, tega, da je pomagal zakuhati in podpihovati vojno v Ukrajini, da je dobavljal orožje, s katerim je Izrael izvajal masaker nad civilnim prebivalstvom v Gazi, in da je zakuhal hladno vojno s Kitajsko. In da se je moral umakniti zaradi resne degradacije mentalnih sposobnosti. Škoda zapravljenega mandata."

(Ekonomist Jože P. Damijan v Dnevnikovi kolumni o zapuščini aktualnega predsednika ZDA Josepha Bidna, ki na naslednjih predsedniških volitvah ne bo več kandidiral)