»Normalni« konservativci in homofobi

IZJAVA DNEVA

"Če danes v Sloveniji najdemo politike, ki podpirajo Orbana, potem nas to lahko skrbi. In zelo resno je treba razmišljati o tem, kako skrajna desnica in skrajna levica prav zdaj skupaj prikrivata svojo pravo željo po tem, da se svet obrne na glavo, s tem, da kritizirata odprtje OI. Pravijo, da zato, ker so konservativci, a to je samo izgovor. V resnici so homofobi. Normalen konservativizem je spoštovanje družine, nasprotovanje splavu, ljubezen do domovine in spoštovanje sosedov. Nima zveze z agresivno nestrpnostjo do tistih, ki so v naši družbi drugačni. Ni presenetljivo, da je Putin marca letos LGBT skupnost razglasil ta teroristično skupino. Drugačni so v Rusiji v gulagu."

(Vojko Volk, državni sekretar v kabinetu predsednika vlade, pristojen za mednarodne zadeve ter nacionalno in mednarodno varnost, v intervjuju za 24ur.com o "normalnem" konzervativizmu)