Kdo bo Kamalin podpredsedniški kandidat?

Demokratska predsedniška kandidatka naj bi ga imenovala že danes

Demokrati v ZDA bodo danes sklenili spletno glasovanje o nominaciji podpredsednice ZDA Kamale Harris za svojo predsedniško kandidatko. Harris je sicer že v petek zbrala dovolj glasov za uradno kandidaturo, ob tem pa naj bi se danes pogovarjala z več potencialnimi kandidati za podpredsednika, ki bi ga lahko imenovala že danes.

59-letna podpredsednica Harris je edina kandidatka na virtualnem glasovanju za predsedniško nominacijo, ki se je začelo v četrtek, zaključilo pa se bo danes. Nominacijo bo uradno sprejela na demokratski konvenciji v Chicagu sredi avgusta.

Harris je v predsedniško tekmo vstopila, potem ko je ameriški predsednik Joe Biden 21. julija sporočil, da se ne bo potegoval za nov mandat, in izrekel podporo podpredsednici.

Od takrat je Harris pridobila podporo večine uglednih demokratov, podrla rekorde v zbiranju sredstev za kampanjo in izničila prednost, ki jo je v javnomnenjskih raziskavah imel pred Bidnom kandidat republikancev Donald Trump, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Zdaj ima Harris manj kot sto dni časa, da ameriške volivce prepriča, naj jo podprejo v tekmi proti Trumpu. "Ne bo lahko, vendar nam bo uspelo. In kot vaša bodoča predsednica vem, da bomo kos tej bitki," je v petek dejala Harris.

V boju za predsedniški stolček v Beli hiši bo morala še pred demokratsko konvencijo izbrati tudi svojega podpredsedniškega kandidata. Ime naj bi sporočila v kratkem - morda že danes, poroča britanski BBC.

Seznam potencialnih kandidatov se je po navedbah BBC in partnerske ameriške mreže CBS zožal na pet imen, pri čemer naj bi Harris danes v Washingtonu opravila pogovore s tremi. To so guverner Pensilvanije Josh Shapiro, senator iz Arizone Mark Kelly in guverner Minnesote Tim Walz.

Na ožjem seznamu naj bi bila tudi sedanji minister za promet Pete Buttigieg in guverner Kentuckyja Andy Beshear, vendar ni jasno, ali bosta danes prav tako opravila pogovor s predsedniško kandidatko demokratov. Z Buttigiegom se je Harris sicer že sestala v petek, navaja agencija Reuters.

Ko bo Harris izbrala svojega podpredsedniškega kandidata, bo skupaj z njim obiskala ključne zvezne države, kjer so republikanski in demokratski predsedniški kandidati običajno najbolj izenačeni, zato bodo glasovi v teh državah odločilni za izid volitev.

Že v torek naj bi obiskala Pensilvanijo, eno od ključnih zveznih držav, v prihodnjih dneh in tednih pa načrtuje tudi obisk Arizone, Nevade, Georgie in Severne Karoline, kjer si bo prizadevala pridobiti podporo temnopoltih in latinskoameriških volivcev.

