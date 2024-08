Je vladno letalo nujni strošek vodenja države?

KOMENTAR DNEVA

"Imeti zanesljivo in spodobno vladno letalo za neko normalno evropsko državo pač ne bi smel biti nekakšen luksuz, ampak nujni strošek vodenja države. A ker si v Sloveniji, čeprav ne manjka ocen, da je potrebno novo letalo, tega zaradi preteklih izkušenj skoraj noben politik ne upa povedati na glas, namesto tega raje krpamo starega falcona, drago najemamo zasebna letala v času servisov in letimo komercialno. Ali pa v primeru okvar prosjačimo tuje države za prevoz. Verjetno je to prvič še simpatično, ko pa se zgodi drugič, tretjič in četrtič, pa samo še sila neugodno. Če potrebujemo novo ali drugo letalo, naj ga država kupi, varčuje pa naj tam, kjer zares po nepotrebnem odtekajo še bistveno višji zneski. Kaj in kako kupiti, je seveda še kako pomembno, a skrajni čas bi že bil tudi za nekaj osnovne higiene – predsednica neke resne države pač ne sodi na predimenzionirano vojaško transportno letalo, še manj na nizkocenovnik."

(Novinar Anže Lebinger v Dnevnikovem komentarju o tem, da Slovenija nima ne svojega nacionalnega prevoznika ne zanesljivega vladnega letala ter da namesto tega naši najvišji politični predstavniki redno letijo s komercialnimi linijami, celo z nizkocenovci)