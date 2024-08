Kakšno moč imajo ženske v slovenskem političnem prostoru?

IZJAVA DNEVA

"Ženske imajo v slovenskem političnem prostoru še naprej bistveno večjo moč iz ozadja kot z deklariranih javnih pozicij, kjer so največkrat (razumljene kot) marionete, vselej v nevarnosti, da s piedestalov herojinj strmoglavijo med zanikrne vlačuge. Pametne ženske se zato redko odločajo za visoke politične funkcije. Hkrati je malo verjetno, da bi se dolga desetletja po pridobitvi volilne pravice množično odpovedovale političnemu vplivu, pač pa je mnogo verjetneje, da si politično soodločanje zagotavljajo z neformalnih in polformalnih položajev prek etabliranih moških. Za celovitejšo sliko omrežij vpliva in moči potemtakem ne bi smeli prezreti zakritih ženskih pozicij, ko analiziramo slovenski politični prostor."

(Zgodovinarka Mateja Ratej o zakritih pozicijah žensk v slovenski politiki; v kolumni za časnik Delo)