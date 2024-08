»Netanjahu si nikakor ne želi premirja, ker bi to zelo verjetno pomenilo njegov politični konec«

IZJAVA DNEVA

"Kot kaže, si Netanjahu s svojimi zavezniki, torej skrajnimi desnimi strankami v koaliciji, nikakor ne želi premirja, ker bi to zelo verjetno pomenilo njegov politični konec. Poleg tega ZDA že nekaj časa pritiskajo s premirjem, posebej zato, ker je Hamas izjavil, da je pripravljen izpustiti talce kljub odsotnosti trajnega premirja. Netanjahu želi to preprečiti, zato po mojem mnenju tudi ti napadi zdaj. Če pride do premirja, lahko začnejo Američani politično . Še nečesa ne smemo pozabiti. Konvencionalna resnica o Bližnjem vzhodu pravi, da si Izrael želi miru. Jaz bi rekel, da je Izrael skozi zgodovino pokazal, da če se nekdo na drugi strani preveč deradikalizira, že začne zasledovati cilj reradikalizacije. Hamas, Hezbolah in Iran so namreč v zadnjih letih in mesecih pokazali, da vedno bolj sprejemajo Izrael, zato je po mojem mnenju eden od strateških ciljev reradikalizacija teh treh akterjev. Na ta način lahko Izrael reče, poglejte, na drugi strani imamo nekoga, ki nas želi uničiti, fanatika, in potem so izključeni kakršni koli politični ukrepi."

(Iran bo verjetno izvedel odmerjen napad na Izrael, saj si ne želi destabilizacije in izbruha širše vojne, napad pa mora izvesti, ker rešuje svojo čast in ponos, je za oddajo Odmevi na TV Slovenija dejal profesor mednarodnih odnosov Primož Šterbenc)