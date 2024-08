»Prihaja generacija alfa, ki je drugačna od milenijcev in generacije Z«

IZJAVA DNEVA

"Prihaja generacija alfa, ki je drugačna od milenijcev in generacije Z. To so potomci generacije X in najstarejših milenijcev. Občutek imam, da odraščajo drugače kot otroci neposredno pred njimi, da se izkušnja odraščanja s konca osemdesetih in devetdesetih prenaša s staršev na otroke generacije alfa. Film Igrišča ne damo otroke spodbuja, naj gredo nazaj na igrišča, tam se dogaja, tam so prijatelji, tam so nove izkušnje in nauki za življenje. Ta generacija je veliko bolj odprta za igro zunaj in tudi ni več tako zelo priklenjena pred zaslone, čeprav so ti seveda še vedno privlačni."

(Na festivalu v Locarnu se je v sekcijo filmov za otroke prvič prebil slovenski film. Igrišča ne damo! je novi celovečerec Klemna Dvornika, generacijski portret, ki se poklanja okoljski ozaveščenosti in aktivizmu dvanajstletnikov; avtor je spregovoril v intervjuju za MMC RTV Slovenija)