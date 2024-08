Kot kaže, bo Tomaž Vesel brez posebnih težav postal evropski komisar

Še nekaj mesecev do Bruslja

Predsednik vlade Robert Golob in njegov komisarski protežiranec Tomaž Vesel

© Luka Dakskobler

Ko tole pišemo, še ne vemo, kako se je v četrtek odločil parlamentarni odbor za evropske zadeve, smo pa lahko prepričani, da je podprl kandidaturo Tomaža Vesela za novega evropskega komisarja. Že pred dnevi ga je potrdila vlada, zdaj tudi parlament, pri čemer mnenje poslancev ni zavezujoče. Konec avgusta Vesela čaka še pogovor z Ursulo von der Leyen in potem končna – če se bodo evropske zvezde vrtele v pravo smer – potrditev pred evropskim parlamentom. Vesel naj bi po Janezu Potočniku, Violeti Bulc in Janezu Lenarčiču postal četrti slovenski komisar. Ima visoke cilje. Napovedal je, da ga zanimajo področja proračuna, administracije in širitve EU, da pa je odprt tudi za kaj drugega. Kateri resor bo vodil, če ga sploh bo, bo najprej pretehtala predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen.