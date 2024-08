Prestrašeni inšpektorji

Kmetje, Janez Janša in Franci Matoz so uspešno ohromili inšpekcijski nadzor, katerega namen je zagotavljanje dobrobiti živali

»Strah in trepet« slovenskih veterinarskih inšpektorjev odvetnik Franci Matoz (z Alešem Hojsom na shodu SDS)

© Luka Dakskobler

Ko je bilo konec novembra lani s kmetije Možgan v Leskovcu pri Krškem odvzetih 24 glav živine, ki je živela na prostem v blatni kotanji, je bilo mogoče slutiti, da se zgodba ne bo končala tam in tedaj, kot je to pri odvzemih trpečih rejnih ali pa hišnih živali v navadi. Da je v ozadju večji načrt in višji cilji, je bilo jasno, ko so se ravno v tem primeru na noge dvignile kmečke interesne organizacije – Sindikat kmetov Slovenije, Kmetijsko-gozdarska zbornica – ter politične stranke z desnice in navsezadnje, ko je zastopanje kmeta prevzel sam osebni odvetnik Janeza Janše, Franci Matoz. Zdaj, dobrega pol leta kasneje, je jasno, da jim je načrt – ohromitev inšpekcijskega nadzora za dobrobit živali – uspel.

Pritisk združenih kmečkih interesnih gibanj, politike in znanega odvetnika je bil prehud za državne organe. Ti so živali že pred časom vrnili lastniku, veterinarsko inšpektorico pa premestili na drugo delovno mesto. Matoz zdaj v imenu kmeta zahteva še 35 tisoč evrov za duševne bolečine zaradi odvzema živali, za katere družina Možgan v resnici ni bila nikoli sposobna dostojno skrbeti. Poleg tega je državi še zagrozil, da če ne bo pripravljena na poravnavo in izplačilo odškodnine, bo k tožbi zoper državo dodal še tožbo zoper veterinarsko inšpektorico Danušo Štiglic, ki je odvzela živali, in odškodnino zahteval tudi od nje osebno.

Vse to ima širše posledice, ki se najočitneje kažejo v previdnosti inšpektorjev, katerih osnovna naloga sicer je, da zaradi očitnih, hudih in ponavljajočih se kršitev, zaradi katerih je dobrobit živali ogrožena, lastniku žival odvzamejo. Glede na javni linč in pogrom združene civilnodružbene in politične desnice, ki ga je doživela Danuša Štiglic, njeni kolegi zdaj zagotovo dvakrat razmislijo, preden odvzamejo kako žival. Predvsem to velja za rejne živali in prav posebej za govedo, ki ga je tako ali tako večina med rejnimi živalmi. Očitno pa je, da inšpektorji zdaj še precej bolj omahujejo tudi pri odvzemu hišnih ljubljenčkov. V presojo, ali gre za mučenje živali ali ne in ali je po zakonu o zaščiti živali predviden odvzem, vključujejo tudi razmislek o svoji zaposlitvi, lastni eksistenci pravzaprav. Jasno je, da to ne bi smel biti del strokovne presoje o tem, kaj je v prid živali in kaj ne, a tako je in je seveda povsem človeško.

Leta 2022 je bilo skupaj odvzetih 146 glav goveda. Lani jih je bilo, skupaj z omenjenimi 24 kravami, biki in teleti s kmetije Možgan, skupaj odvzetih 211. Odkar je konec lanskega leta politična desnica skupaj z interesno podstatjo pokazala svojo moč, je bilo odvzetih neprimerno manj glav goveda. Letos jih je bilo v prvi polovici leta skupaj odvzetih le 17. Velik upad odvzemov se pozna tudi pri hišnih živalih, torej pri psih in mačkah. Lani je bilo skupaj odvzetih 274 psov in 53 mačk, v prvega pol leta letos je bilo odvzetih le 39 psov in osem mačk.