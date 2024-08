»Avtov ne damo!« / Nove manipulacije, s katerimi NSi svari pred zelenim prehodom

Propaganda Nove Slovenije

© NSI

Nova Slovenija je prejšnji mesec na družbenih omrežjih objavila, da naj bi vlada Roberta Goloba uvajala »nove norosti«, ki sodijo k zelenemu prehodu, tokrat omejitev hitrosti v naseljih na 30 km/h, odpravo pravice do parkiranja za zaposlene in takso za vstop v Maribor in Ljubljano. Sklicevala se je na osnutek posodobljenega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN), strategije, kako doseči ogljično nevtralnost, ki so jo morale države članice EU pripraviti in sprejeti že pred časom, zdaj pa v vladi pripravljajo posodobitve.

So med njimi res predvidene tudi rešitve, ki jih navaja Nova Slovenija? Pri Oštrovem projektu Razkrinkavanje.si so vzeli njene trditve pod drobnogled in jim nadeli oznako »manipulacija«.

Kot so zapisali, v zadnjem osnutku posodobljenega načrta piše, »da bo vlada do leta 2025 preučila učinke omejitve hitrosti v naseljih na 30 km/h in omejitev predvidoma uvedla do leta 2030«, vendar je to še vedno stvar dogovora med pristojnimi ministrstvi, ker posodobljena različica načrta sploh še ni bila sprejeta. »Trditev Nove Slovenije je manipulativna, saj za zdaj še ne gre za uvedbo,« so zapisali. Prav tako naj bi bila manipulativna trditev, da Golobova vlada odpravlja pravico do parkiranja za zaposlene. »Osnutek posodobljenega NEPN ne omenja odprave pravice do parkiranja za vse zaposlene, pač pa za javne uslužbence, predvidoma do leta 2026.« Pri

Novi Sloveniji so zavajali tudi, da naj bi posodobljeni osnutek načrta uvajal takso za vstop v Maribor in Ljubljano – uvedbo bi, kot je zapisano v osnutku spremenjenega NEPN, do leta 2025 najprej raziskali, ukrep pa bi predvidoma izpeljali do leta 2030, kar je za mesta z učinkovitim javnim prevozom predvidel že sprejeti NEPN iz leta 2020.

Ni prvič, da pri Novi Sloveniji vodijo hajko zoper politike zelenega prehoda. Se še spomnite gesla »Drv ne damo«? Poslanca Nove Slovenije Aleksandra Reberška na posnetku z motorko v roki, ki je zatrjeval, da namerava Golobova vlada prepovedati ogrevanje na drva, ali fotografije predsednika SDS Janeza Janše s sekiro pred skladovnico drv?

Zaradi predloga energetskega zakona, ki je (v resnici) predvideval prepoved vgradnje peči na trda goriva v nove stavbe v strnjenih naseljih, saj gorenje lesa povzroča zdravju škodljive izpuste, so pri Novi Sloveniji takrat sklicali nujno sejo resornega parlamentarnega odbora »Ustavimo norosti zelenega prehoda« in grozili z referendumom. Koalicija je naposled popustila in domnevno sporni člen umaknila iz zakona.

Čeprav posodobljeni NEPN še ni sprejet, niti to ni dokument, ki bi neposredno uvajal zakonske obveze, lahko vseeno upamo, da poskus Nove Slovenije, da bi ga zrušila, ne bo povzročil pretiranih zadržkov pri sprejemanju potrebne strategije za zmanjšanje izpustov ( ja, v ta namen tudi omejevanje rabe zasebnih vozil in spodbujanje javnega prevoza) – to od nas zahteva pariški sporazum, ki predvideva ogljično nevtralnost do leta 2050, to od nas ne nazadnje zahteva planet, ki se zaradi izpustov nevarno segreva.