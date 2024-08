»Vojni zublji bi lahko razdejali še Libanon in na kolena spravili tudi Iran«

IZJAVA DNEVA

"Bližnji vzhod je na točki, ko bi vojni zublji lahko razdejali še Libanon in na kolena – verjetno v zameno za visoko ceno na izraelski strani – spravili tudi Iran. Regionalno ravnotežje moči, v katerem sta se Izrael in Iran dolga desetletja odpovedovala neposrednim napadom na ozemlje drugega, se je porušilo najkasneje letošnjega aprila, ko so iranske rakete poletele nad Izrael, izraelske pa nad Iran. Obakrat skorajda brez žrtev. Ponovitev takšne raketne predstave, kot je bila videna pred slabimi štirimi meseci, je tokrat težje predstavljiva. Če ne bo grožnja regionalne vojne izpuhtela za pogajalsko mizo Izraela in Hamasa, se utegne aritmetika povračil prevesiti iz faze groženj v fazo dejanj."

(Novinar Aleš Gaube o tem, na kako velikih obratih v tem trenutku deluje svetovna in regionalna bližnjevzhodna diplomacija, da se prepreči izbruh širše regionalne vojne; v Dnevnikovem komentarju)