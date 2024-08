Muskov »intervju« s Trumpom

V pogovoru na omrežju X, ki se je začel z več kot 40-minutno zamudo, je republikanski predsedniški kandidati med drugim dejal, da bi »ukinil zvezno ministrstvo za izobraževanje«

Pompozna napoved spletnega pogovora med dvema milijarderjema

Kontroverzni poslovnež in milijarder Elon Musk je v živo na svojem omrežju X opravil pogovor z republikanskim kandidatom na predsedniških volitvah v ZDA Donaldom Trumpom. Posnetek so zaznamovale števeilne tehnične težave. Musk je za to okrivil kibernetski napad. Trump je v pogovoru, ki je bil slišati kot reklamni oglas za njegovo kampanjo, skušal na svoj značilen populističen način vzbuditi pozornost in ustaviti osupljiv vzpon demokratske kandidatke Kamale Harris v javnomnenjskih anketah.

Musk je sicer Trumpovo kampanjo podprl že kmalu po poskusu atentata 13. julija, kasneje pa je zanikal poročila, da namerava za podporo Trumpu nameniti po 45 milijonov dolarjev na mesec. Potrdil pa je, da je ustanovil svoj odbor za politično akcijo z imenom America PAC in vanj vplačuje manjše zneske.

Pogovor, za katerega je Musk dejal, da je namenjen "neodvisnim volivcem odprtega duha", se je začel z več kot 40-minutno zamudo, saj so imeli številni uporabniki težave z dostopom.

Trump je govoril o ukinitvi zveznega ministrstva za izobraževanje in prenosu teh pristojnosti na posamezne zvezne države.

Ko se je pogovor vendarle začel, je Musk za domnevni kibernetski napad dejal, da kaže na nasprotovanje v ZDA temu, kar ima Trump povedati. Ni sicer jasno, kaj je povzročilo tehnične težave oziroma kdo naj bi bil odgovoren za domnevni napad, mnogi so menili, da gre zgolj za preobremenjenost omrežja, ki bi ga Muskova ekipa morala predvideti že vnaprej.

Musk je dejal, da so sistem pred prenosom pogovora v živo testirali z osmimi milijoni poslušalcev. Sam pogovor je nato v živo spremljalo okoli 1,3 milijona ljudi.

Trump je zanikal človeški vpliv na podnebne spremembe, dvigovanje morske gladine pa je ocenil kot poslovno priložnost, ki naj bi ljudem omogočila več razgledov na morje.

Med pogovorom je Trump, ki je v preteklosti večkrat izrazil dvom o električnih vozilih in napovedoval zmanjšanje zveznih subvencij za ta vozila, pohvalil proizvajalca električnih avtomobilov Tesla, katerega lastnik je prav tako Musk. Trump je pred kratkim dejal, da "nima izbire", kot da podpre električna vozila, saj je Musk podprl njegovo kandidaturo.

Musk pa je dejal, da je pripravljen pomagati morebitni Trumpovi vladi pri predlagani "komisiji za učinkovitost vlade".

Musk in Trump sta se pogovarjala o več temah, od streljanja na Trumpa na shodu v Pensilvaniji prejšnji mesec do Trumpove želje, da ZDA dobijo sistem zračne obrambe Železna kupola, kakršnega ima Izrael, in priseljevanja.

Republikanski kandidat je v pogovoru večkrat kritiziral demokratsko nasprotnico Kamalo Harris in njenega podpredsedniškega kandidata Tima Waltza. Glavni očitki so bili, da sta demokrata skrajna levičarja, Harris pa da je kot podpredsednica in deloma zadolžena za vprašanje migracij kriva za povečanje števila prehodov na ameriško-mehiški meji.

Umik predsednika Joeja Bidna iz predsedniške tekme je Trump označil za "udar".

Trump je v tej luči aktualnega predsednika Joeja Bidna večkrat označil za "neumnega" in govoril o razvoju novega sistema zračne obrambe po vzoru izraelskega. Zanikal je človeški vpliv na podnebne spremembe in dvigovanje morske gladine ocenil kot poslovno priložnost, ki naj bi ljudem omogočila več razgledov na morje.

Ciljno občinstvo pogovora na omrežkju X so bili mladi moški, ki Muska vidijo kot junaka in vizionarja, podporniki Donalda Trumpa so namreč praviloma starejši volivci.

