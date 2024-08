»Ne morem reči, da je nekaj belo, če je črno. In zato nisem v politiki.«

IZJAVA DNEVA

"Morda banaliziram, ampak enkrat se bo treba odločiti, vsaj pri tistih največjih potresno nevarnih stavbah, v katerih živi največ ljudi, ali jih bomo porušili ali sanirali, preden se zgodi potres. Bojim se, da se te resne grožnje premalo zavedamo. To je tako kot pri poplavah oziroma urejanju vodotokov: govorimo o tem, da potrebujemo izlivna polja, zadrževalnike, urejene struge … To je primerljivo s potresno varno gradnjo. Če bi izvedli vse te ukrepe, bi bilo tudi za civilno zaščito manj dela. Idealno bi bilo, da ne bi imeli nič dela."

"Ne morem reči, da je nekaj belo, če je črno. In zato nisem v politiki. Tudi če pride do napake znotraj civilne zaščite, bom to povedal jasno in glasno. Ne ovinkarim."

(Poveljnik civilne zašćite Srečko Šestan v intervjuju za Dnevnikov Objektiv o tem, da je med vsemi katastrofami, ki lahko doletijo Slovenijo, potres na vrhu njegovega spiska skrbi)