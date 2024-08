Kaj pa služba?

Kako kaže novim diplomantom na trgu dela

Notranji prostori bodoče fakultete za strojništvo v Ljubljani

© Sadar+Vuga

September se bliža in z njim jesensko izpitno obdobje, ko bodo študentje izpolnili obveznosti, ki jih v zimskem in poletnem izpitnem obdobju še niso. Študentje višjih letnikov pa zagotovo razmišljajo tudi o zaposlitvi. Trenutno je brezposelnost v Sloveniji rekordno nizka, a to še ne pomeni, da je za diplomante poklicna pot preprosta. Številni ne delajo na področjih, za katera so izobraženi, razlike so predvsem med posameznimi programi. Ni pa tolikšnih razlik med širšimi akademskimi področji, kot sta naravoslovje in družboslovje.