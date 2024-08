Zelo slab zgled

Severna, "zahodnoevropska" soseda Avstrija pri migracijah že desetletja dela vse narobe. Namesto da se Slovenija zgleduje po njej, bi se lahko učila iz njenih napak.

Shod avstrijskih (in glede na zastave tudi slovenskih) nasprotnikov priseljevanja v času povečanega begunskega vala leta 2015 na Šentilju

© Matej Pušnik

Avstrijski notranji minister Gerhard Karner je konec julija javnosti predstavil novosti avstrijskega azilnega sistema – v bistvu nove zahteve in obveznosti, ki jih bo država naložila prosilcem za azil. Uradno gre za ukrepe, ki naj bi prosilcem »osmislili« dolge dneve, mesece in leta čakanja v azilnih postopkih in s tem okrepili integracijske procese, torej vključevanje v družbo. Dejansko pa gre za prizadevanja za dosego cilja – odvračanje tujcev od vlaganja prošenj za azil –, ki ga Avstrija sicer povsem drugače uspešno dosega že desetletja.