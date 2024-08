Zagovor miru

Kako smo prišli do tega, da je zagovor miru ožigosan kot ruska propaganda?

Na Vzhodu nič novega, vojna se nadaljuje z nezmanjšano močjo. Na fotografiji ukrajinska vojaška vozila pri ruskem mestu Sudža.

© Profimedia

Danila Türka, nekdanjega predsednika Slovenije in še prej pomočnika nekdanjega generalnega sekretarja Organizacije združenih narodov Kofija Annana, diplomata in profesorja mednarodnega prava, je Antonio Guterres, sedanji generali sekretar OZN, politik, ki javno govori o nevarnosti vojn, ubijanju civilistov in sebičnosti velikih držav, pred dnevi imenoval v petčlansko skupino. Ta naj bi pripravila ter OZN in državam članicam poslala razmislek o vprašanju implementacije resolucij OZN o arhitekturi za gradnjo miru.