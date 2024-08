SLS in črni Peter

Daljnega leta 1996 je bila prava zmagovalka volitev Slovenska ljudska stranka, ni sicer premagala Drnovškove LDS, a je zbrala 19,4 odstotka glasov, dobila 19 poslancev, njen tedanji predsednik Marjan Podobnik pa je postal podpredsednik vlade. Veselje je trajalo le en mandat. Leta 2000 se je združila s Peterletovo SKD in zbrala le 9,5 odstotka glasov, štiri leta kasneje 6,27. SLS se je zadnjič uvrstila v parlament na predčasnih volitvah leta 2011, ko jo je vodil Radovan Žerjav. Od leta 2014 je v parlamentu ni več. Edini pravi, zvezdniški trenutek ji je potem zagotovil samo še Franc Bogovič, nekdanji župan občine Krško, kmetijski minister, kratko obdobje tudi predsednik SLS, ki je bil dvakrat izvoljen v evropski parlament. Ko je letošnjega maja poskusil v tretje – SLS je leta kandidirala na samostojni listi –, ni bil uspešen, ne on in ne SLS. Zbral je 7598 preferenčnih glasov, kar je bistveno manj kot nosilec liste Peter Gregorčič. Stranki je sicer za uvrstitev v parlament zmanjkalo malo, približno 3000 glasov.