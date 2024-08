»Predsedniško tekmo je Bidnov izstop resetiral in preobrnil«

IZJAVA DNEVA

"Predsedniško tekmo je Bidnov izstopresetiral in preobrnil. Republikanci so se tako rekoč že videli v Beli hiši, sploh po Bidnovem polomu v prvem TV-dvoboju.​ Zato si nekateri še danes niso opomogli od šoka in del konkurenčne partije obtožujejo tako rekoč puča v lastnih vrstah, odstavitve predsednika. Trump pa se je pričakovano zatekel v mešanico rasističnih, seksističnih, mizoginih pripomb, s katerimi je obmetaval tekmico. Ki mu je očitno veliko bolj neugodna tarča kot Biden. In če se je na eni strani zgodila streznitev, je na drugi sedaj evforija. Kamala Harris vodi!"

"Namreč nekaj dni pred začetkom nacionalne konvencije demokratske stranke je začela prevzemati vodstvo v relevantnih predvolilnih anketah. Po zadnji anketi analitičnega podjetja Cook Report je v rahli prednosti v večini ključnih držav, med drugim v Michiganu, Pensilvaniji, Wisconsinu in celo Arizoni, Severni Karolini in Georgii. Odpadla so vprašanja o njenih fizični, mentalni kondiciji, ta so zdaj usmerjanja v resnici v Trumpa, ki je nenadoma najstarejši predsedniški kandidat. Bidnova taktika, po kateri naj bodo volitve referendum o Trumpu, pa je tako ostala."

(Urednik Matija Stepišnik o predsedniški tekmi v ZDA; via Večerova priloga V soboto)