»Prepletanje kriz in novo obdobje medimperialističnih vojn sta travmatizirali celotne družbe«

IZJAVA DNEVA

"Migracije so od nekdaj bile in bodo, ni jih mogoče ustaviti, glede na vojne in podnebne spremembe jih bo vedno več. Dejstvo je, da Zahodu, z vse bolj starajočim se prebivalstvom, primanjkuje delovne sile in mnoga gospodarstva bi se brez priseljencev ustavila. To je kontradikcija, ki je politika ne zna rešiti. Način evropskega upravljanja z množičnim priseljevanjem je zgrešen in niti vsi protestniki niso nasilni izgredniki. Lahko se je zgražati nad ljudmi, ki iščejo dežurne krivce in grešne kozle, izločajo ljudi na podlagi etnične pripadnosti – pa vendar so ideje skrajne desnice v nacionalnih politikah zahodnih držav veliko bolj zakoreninjene in uveljavljene, kot si je politični mainstream pripravljen priznati."

"Prepletanje kriz, ekonomske, ekološke, tako imenovane migrantske krize, in novo obdobje medimperialističnih vojn sta travmatizirali celotne družbe. Evropska unija ni več sposobna reševati kriz in niso jih sposobne reševati nacionalne države, ni odgovorov na nobeno od žgočih vprašanj. To dela desne populizme še privlačnejše, v času naraščajočega civilizacijskega kaosa je hrepenenje po trdi roki veliko."

(Novinarka Saša Vidmajer, v kolumni za Deloco Sobotno prilogo, o tem, da so Združeno kraljestvo šokirali desničarski nemiri proti muslimanskim skupnostim in priseljencem, povod pa je bil brutalni umor treh deklic v Southportu)