Kako zavladati s TikTokom

Najceneje in najenostavneje je zmanipulirati mlade

Elektronski boti so romunska družabna omrežja preplavili s sporočili »Votam Călin Georgescu« – Volil bom Călina Georgesca – in ustvarili vtis, da gre za favorita. Zaradi tega je Georgescu ob pomoči na daljavo zavedene diaspore in mladih zmagal v prvem krogu predsedniških volitev.

Pred prvim krogom romunskih predsedniških volitev so javnomnenjske ankete napovedovale zmago sedanjega socialdemokratskega premiera Marcela Ciolacuja, ki naj bi dobil od 25- do 29-odstotno podporo. Tekmeci, s katerimi se je najpogosteje soočal na televizijah, so bili George Simion iz nacionalističnega Zavezništva za enotnost Romunov (AUR), konservativna Elena Lasconi iz reformistične stranke USR in nekdanji namestnik generalnega sekretarja Nata Mirceo Geoano. Ti naj bi dobili vsak od 12 do 22 odstotkov glasov. Dejansko pa je na volitvah 24. novembra zmagal tako rekoč neznani obstranec, skrajno desni nestrankarski kandidat Călin Georgescu, ki je prejel 23 odstotkov glasov, v drugi krog, ki bo 8. decembra, pa se je poleg njega uvrstila še Elena Lasconi z 19 odstotki glasov.