Brezpravno zapiranje brezpravnih tujcev

Ko policija tujcem odvzame prostost in jih namesti v zapor za tujce, ti nimajo tako rekoč nobenih pravic. Na to zdaj opozarja tudi ustavno sodišče.

Nedvoumno sporočilo tujcev izza rešetk v centru za tujce v Postojni

V Sloveniji obstaja kategorija ljudi, ki jim lahko policija po lastni presoji odvzame prostost za več časa, čeprav ni niti sumov, da bi bili storili kaznivo dejanje, kaj šele, da bi bili pravnomočno obsojeni. To so seveda nezaželeni tujci, migranti, begunci, ki jim policija odvzame prostost in jih »namesti« v center za tujce v Postojni. Ko je ustavno sodišče na zahtevo vrhovnega sodišča odločalo o pogojih za zapiranje tujcev v center za tujce, je ugotovilo neustavno stanje in razveljavilo del zakona o tujcih.