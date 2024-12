Splav je ustavna pravica

Ustavno sodišče je prvič nedvoumno in dobesedno utrdilo pravico do umetne prekinitve nosečnosti kot eno izmed pravic, ki jih ženskam daje 55. člen ustave

Shod pred parlamentom v podporo pravici do splava v času sprejemanja slovenske ustave, Ljubljana, 11. december 1991

© Igor Modic, fotodokumentacija Dela

Šestindvajsetega novembra je ustavno sodišče objavilo eno izmed tako imenovanih zgodovinskih odločb v korist človekovih pravic, ko je presodilo, da pravice do oploditve z biomedicinsko pomočjo nimajo le ženske, ki so v zvezi z moškim, pač pa vse ženske, torej tudi tiste, ki živijo v istospolni zakonski zvezi ali zunajzakonski skupnosti, in samske ženske. Odločba pa še zdaleč ni zgodovinska oziroma prelomna samo zato, pač pa je v njej ustavno sodišče prvič sploh vsebinsko spregovorilo o pravici do splava. In jo utrdilo kot ustavno pravico.