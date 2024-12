Ignoriranje sodišča

Vlada lahko izbira le med kandidati, ki izpolnjujejo zakonske in druge razpisne pogoje. Vse ostalo je politizacija in izigravanje zakonodaje ter s tem pravne države.

Notranji minister Boštjan Poklukar in generalni direktor policije Senad Jušić (desno) na prisegi novih policijskih rekrutov v Tacnu, 15. oktober 2024

© Luka Dakskobler

Pred dvema tednoma je upravno sodišče odločilo o pritožbi neizbranega kandidata Boštjana Lindava zoper imenovanje Senada Jušića na čelo policije in zapisalo, da je bil sklep uradniškega sveta o Jušićevi primernosti za ta položaj nezakonit. Tako je bilo zato, ker sklep ni bil obrazložen in sodišče ni moglo preveriti, ali Jušić zares izpolnjuje zahtevane razpisne pogoje, o čemer je sicer od vsega začetka obstajal resen dvom. In vlada, ki je imenovanje opravila? Notranji minister Boštjan Poklukar je dejal, da »razpisa ne nameravam ponoviti«, da so »sklepi vlade zakoniti« in da Senad Jušić »ostaja generalni direktor policije«. Jušić pa se je odzval s še presenetljivejšimi besedami, da mu »sodba daje legitimnost« in da mu je bil z njo »pripoznan status generalnega direktorja policije«. Če sprejmemo to stališče izvršilne veje oblasti, potem je lahko na čelo policije in na druge odgovorne položaje imenovan kdorkoli. Dejansko kdorkoli.