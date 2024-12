Trojanski konj tobačne industrije

Aprila prihodnje leto bo tudi pri nas začela veljati prepoved aromatiziranih elektronskih cigaret, ki jih strokovnjaki krivijo za epidemijo odvisnosti od nikotina med mladimi

Med dijaki, ki jih je anketiral NIJZ, po elektronskih cigaretah posegajo predvsem dekleta (v letu 2023 že 36 %), med fanti je uporabnikov 23 %. (fotografija je primer promocije na družbenem omrežju X)

Dolgoletna gonja proti kajenju – od uspešnega ozaveščanja o potencialno usodnih posledicah kajenja za zdravje prek gnusnih fotografij razpadajočih teles dolgoletnih kadilcev, ki krasijo tobačne izdelke, do nenehnih podražitev cigaret, zaradi katerih je tobak danes skorajda tako dragocena dobrina kot žafran – je bila svoj čas zelo uspešna. A ne za dolgo: police trafik po vsem svetu so preplavile žepne napravice, s katerimi lahko svoja pljuča nahranimo z ekscesnimi količinami nikotina, in to v obliki osvežujoče pare z okusom jagodnega čigumija, sladkorne pene, tropskega sadja ali na primer jabolčnega zavitka. Ravno ko je šlo kajenje končno iz mode in družba ni bila več (tako) množično zasvojena z nikotinom, se je ta, ovit v tančico tehnološkega napredka, prihuljeno prikradel nazaj v naša pljuča. Privlačnost elektronskih cigaret in cvetoča industrija vejpanja v veliki meri temeljita na iluziji neškodljivosti: ni smrdečega dima, ni pepela, le oblaki prijetno dišeče pare, ki jih številni dojemajo kot neškodljivo alternativo tistim rakavim paličicam, ki jim pravimo cigarete. A žal stanje še zdaleč ni tako rožnato kot dizajn vašega najljubšega vejpa z aromo sladkorne pene: zdravstveni strokovnjaki čedalje glasneje svarijo, da elektronske cigarete niso niti približno tako benigne, kot bi si želeli njihovi zvesti uporabniki.