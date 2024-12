Miha Kordiš, novi up desnice

V Levici so zamrznili članstvo uporniškemu poslancu Mihi Kordišu

Samosvoji poslanec stranke Levica Miha Kordiš

© Borut Krajnc

Razhodi v politiki niso nič novega ali pretirano pretresljivega. So kot razmerja: z nekom deliš precejšen kos življenja, potem pa naenkrat ugotoviš, da ne sodiš več skupaj. Samo v tem mandatu je SDS zapustil poslanski trojček Logar-Irgl-Kaloh, pred tem pa so se v Svobodi razšli s poslanko Mojco Šetinc Pašek. Tudi Levica ima zgodovino takšnih razhodov: poslansko skupino je leta 2017 zapustil Matjaž Hanžek, v prejšnjem mandatu državnega zbora sta iz stranke k SD prestopila Franc Trček in Željko Cigler, predlani so se v stranki razšli z Violeto Tomić. Po dogajanju zadnjega leta je bilo samo vprašanje časa, kdaj bo (spet) počilo med vodstvom stranke in poslancem Miho Kordišem.

Ta Levici, odkar je vstopila v vlado Roberta Goloba, očita, da se je premaknila preveč na sredino. Ustanovil je celo tako imenovano levo krilo, skupino znotraj stranke, ki naj bi zagovarjala »prave levičarske ideale«. Po Kordiševih besedah je danes v njej okoli 500 aktivistov, niti ne nujno članov stranke – čeprav se je v imenu te skupine doslej v javnosti oglašal samo on. Za preverjanje svoje teže je imel sicer priložnost že dvakrat: s kandidaturo na zadnjih predsedniških volitvah (na katerih je prejel nekaj manj kot tri odstotke glasov in se znašel na zadnjem mestu med kandidati) in v boju za primat v stranki, v katerem ga je premagala Asta Vrečko.

Odnosi v stranki so se spet zaostrili januarja, ko naj bi bil Kordiš poskušal izsiliti zaposlitev znanke v državnem zboru. Ker mu to ni uspelo, je začel pritiskati na organe stranke in poslanske kolege (nad njimi naj bi bil izvajal psihično nasilje), zaradi česar so ga že februarja pozvali k izstopu iz poslanske skupine in ga razrešili s čela odbora za delo in iz vseh parlamentarnih delovnih teles. Kordiš je to razumel kot politično hajko, zato je začel solirati in delovati mimo stranke – mimo nje je vlagal zakone in javno kritiziral delo vlade in Levice.

Prejšnji teden so iz stranke zato sporočili, da se je svet stranke odločil Kordišu zamrzniti članstvo in sprožil nadaljnje postopke za njegovo morebitno izključitev. »Naj nas nesejo ven, sami ne gremo,« je dejal v odziv na odločitev sveta stranke Kordiš. »Saj smo vendar socialisti, seveda se bomo borili za stvari, v katere verjamemo.« Uporniški poslanec misli vztrajati. Tako nekako kot kapitan Ahab v Moby Dicku Hermana Melvilla. Kapitan, ki mu je kit Moby Dick na enem od potovanj odgriznil nogo, se je iz maščevanja tako fanatično spravil na lov nanj, da je naposled, ob spopadu z njim, končal na dnu oceana, s seboj pa potegnil tudi ladjo in celotno posadko. Kordiš poskuša storiti podobno.

Ob strani pa medtem stojijo vsi tisti, ki jim gre Levica najbolj v nos (lastniki kapitala in desnica) ter se nasmihajo. Kordiš je namreč ravnokar postal eden njihovih najmočnejših adutov.