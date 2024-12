Znova ministrica

Od kod že poznamo Ksenijo Klampfer?

Ksenija Klampfer (slikana še v vlogi ministrice za delo

© Borut Krajnc

Za Ksenijo Klampfer je javnost prvič slišala, ko je maja 2017 – takrat je bila načelnica upravne enote v Mariboru – prepovedala koncert hrvaškega skrajno desnega pevca Marka Perkovića - Thompsona. Takrat ji je to svetovala mariborska policijska uprava, saj je obstajalo tveganje, da bi zaradi koncerta, na katerem bi bili zagotovo prisotni ustaški simboli, prišlo do povečanega varnostnega tveganja. Ksenija Klampfer se je s policijo strinjala in koncert prepovedala, kljub kritikam, ki so se nanjo usule z desnega političnega pola, češ da krati ustavno pravico do zbiranja.