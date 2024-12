Janši se je zasvetilo

V Mozirskem gaju so prižig lučk letos zaupali Janezu Janši

Osvetljeni Mozirski gaj

© Mozirski gaj, Facebook

Zgornja Savinjska dolina je bila med najbolj prizadetimi med poplavami avgusta 2023. Škoda v tistih krajih je bila nepopisna, tudi v občini Mozirje, kjer opustošenje ni prizaneslo niti parku cvetja Mozirski gaj. Temu je uspelo aprila začeti novo sezono, novembra je prejel sveženj državne pomoči (nekaj več kot 150 tisoč evrov), minulo soboto pa so v parku pripravili tradicionalno božično okrasitev »Božična bajka Slovenije«. Nekoliko je ob tem obiskovalce presenetilo, komu so upravitelji parka letos zaupali prižig 1,9 milijona lučk – ta čast je pripadla opozicijskemu prvaku Janezu Janši.

»Luč in svetloba sta tisočletja, odkar prek takšnih in drugačnih virov poznamo zgodovino človeštva, magični simbol nečesa presežnega,« je v govoru ob prižigu lučk dejal Janša, ki se ni odrekel niti obujanju spominov na prejšnji režim: »Ta dolgoletna, stoletna, lahko bi rekli tudi že več kot tisočletna tradicija pričakovanja božiča, novega rojstva, novega upanja, je v prejšnjem stoletju doživljala poskus, da se spravi v pozabo, spravi iz narodovega spomina in s seznama običajev, vendar pa ta poskus ni uspel. Vsako dejanje, vsak korak k obujanju te tradicije – ki ni zgolj verska ali duhovna, je tudi globoko kulturna in globoko nekaj, kar ohranja našo nacionalno identiteto – zasluži priznanje in pohvalo.« Verjetno je Janša s tem pohvalil tudi Jožeta Smoleta, tistega komunističnega funkcionarja, ki je leta 1986, v že propadajočem komunizmu, ljudem voščil za božič.

Zakaj so se odločili prav za Janšo, smo vprašali Darka Beleta, predsednika Ekološkega hortikulturnega društva Mozirski gaj. »Verjamem, da je imela takrat vlada ogromno dela, da je veliko sestankovala in imela početi kaj bolj pametnega kot hoditi naokrog z lopato in orodjem,« je razlagal. »Vendar je bila avgusta lani ob poplavah poslanska skupina SDS skupaj z Janšo edina, ki je hodila po naši dolini in pomagala. To se nam je zdela simpatična poteza in že takrat smo rekli, glejte, ne bomo se dobivali samo takrat, ko bomo v blatu in škornjih ter z lopato, mogoče pa bi se še kdaj dobili ob kakem bolj prijetnem dogodku.«

Vseeno je nenavadno, da so za slavnostnega govorca poleg župana prosili poslanca opozicije (in to prav Janšo, ki je le nekaj dni prej pred celjskim sodiščem napadal pravosodje), zraven pa niso povabili vsaj predstavnikov oblasti, ki so dejavno pripomogli k popoplavni obnovi. To bi bilo vsaj po protokolu modreje, prižig lučk pa ne bi dobil pridiha političnega zborovanja. Tudi v preteklosti so v Mozirskem gaju prižig lučk zaupali Borutu Pahorju, ko je bil ta še predsednik države. Prižiga lučk v Ljubljani sta se lani udeležila premier Robert Golob in njegova partnerka Tina Gaber. A tudi ljubljanska občina se je takrat odločila ravnati ne ravno konvencionalno: osrednjo smreko na ljubljanskem Prešernovem trgu je lani krasilo ime Tina, prižig lučk pa so zaupali Tini Gaber.