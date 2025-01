Kako Levico ohraniti v parlamentu?

Pogovor z Asto Vrečko in Luko Mescem

Asta Vrečko in Luka Mesec, vodja in dolgoletni vodja Levice, kulturna ministrica in minister za delo v vladi Roberta Goloba, v prostorih stranke Levica

© Borut Krajnc

Stranka Levica po desetih letih ni več mlada stranka. Zato tudi nima več izgovorov – ne more trditi, da je politični establišment premočan, saj je sama del njega, prav tako ne, da je neizkušena. Tega se zavedata tudi Asta Vrečko in Luka Mesec, vodja in dolgoletni vodja te stranke, kulturna ministrica in minister za delo v vladi Roberta Goloba. Z njima smo se pred prazniki pogovarjali o tem, kakšna je bilanca vlade po dveh letih in pol in kakšni so njeni načrti do izteka mandata, pa tudi o tem, v kakšni formi je pravzaprav stranka, ki ji javnomnenjske ankete kažejo, da, če bi bile parlamentarne volitve danes, visi nekje na robu parlamentarnega praga.