Sodobna narodnozabavna glasba / Slovenski pozdrav

Med narodnobuditeljsko domovinskostjo in erotičnim vulgarizmom

Ansambel Saša Avsenika na mariborskem martinovanju na Trgu Leona Štuklja.

© Marko Pigac

V petek, 20. decembra, je v ljubljanskem Media parku, na enem od večjih koncertnih prizorišč v prestolnici, potekal koncert, ki sodi k prvi veliki turneji »podeželskega rock’n’roll« ansambla Fehtarji Zan’ga dej, Laškega. Fehtarji promovirajo svoj drugi album, poimenovan po gorenjski napitnici in prvi avtorski pesmi benda, ki je sicer zaslovel s priredbami, kot je smučarsko-žurerska après ski himna Shatzi, ter se v izjemno kratkem času vzpostavil kot mladi up slovenske narodnozabavne scene in eden glavnih protagonistov največjih veselic v državi. Ansambel Fehtarji je narodnozabavne viže postavil v sodobnejši, bolj urban in žanrsko eklektičen kontekst, »našmu kunceptu muske pravmo podeželski rock’n’roll, sej zravn običajnga narodnozabavnga šundra ropotamo še s štrom kitaram, trobilam, pihalam in bobnam,« imajo Fehtarji zapisano na spletni strani.