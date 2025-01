»Devetdeseta so pokazala, da je človek človeku volk«

IZJAVA DNEVA

"Vojno, v kateri nisem osebno sodeloval, sem doživljal kot travmo. Presenetila me je količina sovraštva, ki je izviralo iz ljudi, ki so živeli drug z drugim. Mislil sem, da smo kot skupnost složni, da se ljudje ljubimo in spoštujemo, a izkazalo se je, da je to daleč od resnice. Devetdeseta so pokazala, da je človek človeku volk. Še vedno si nisem opomogel od tega. Še vedno me moti, da se veliko ljudi s teh območij sovraži."

(Hrvaški novinar in voditelj oddaje Nedeljom u 2 Aleksandar Stanković o tem, kako so ga zaznamovala devetdeseta leta; v intervjuju za Nedelo)