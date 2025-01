Kdo Rosvite Pesek ne bi imel rad?

KAJ STE BRALI V LETU 2024

Voditeljica Rosvita Pesek, predsednik SDS Janez Janša in predsednik NSi Matej Tonin

© TV Slovenija

Septembra lani je Stanka Prodnik v TV komentarju pisala o pogovoru Rosvite Pesek s predsednikoma opozicijskih strank, Janezom Janšo iz SDS in Matejem Toninom iz Nove Slovenije. Na pogovoru se je zgodil zdrs, ko je ob vprašanju o Janševi vladi Rosvita Pesek rekla "naša vlada".

"A naj vas ta zdrs nikar ne zavede. Rosvita Pesek je trdo prijela Janšo. In njena vprašanja so bila zelo jasna in na trenutke tako neizprosna, da je tudi Janša včasih potreboval deset sekund, da je po šoku izoblikoval umirjen odgovor, ne pa zatolkel novinarke. In zakaj ni storil tega? Ker si seveda ne upa. Vsakemu drugemu novinarju, tudi Jožetu Možini, bi to naredil. In zakaj ne Rosviti Pesek? Ker se je boji. Ker je namreč Rosvita Pesek v svoji predanosti Sloveniji nekako resnejša kot on. In je to pokazala tudi tokrat.," je v članku, ki je bil lani na Mladinini spletni strani med najbolj branimi, še zapisala Stanka Prodnik.

ČLANEK Kdo Rosvite Pesek ne bi imel rad? LAHKO V CELOTI PREBERETE NA TEJ SPLETNI POVEZAVI >>