»Otroke preveč ščitimo pred resničnim življenjem«

KOMENTAR DNEVA

"Mladi športniki bodo imeli odrasle vedno za model. Posnemali bodo tisto, kar vidijo, da delajo njihovi starši ali trenerji, in počeli tisto, kar jim je dopuščeno. Velikokrat starši celo sami dajo otroku v roke telefon, da imajo mir. Po drugi strani pa so marsikateri starši preveč zaščitniški do otrok in premalo zaupajo trenerjem oziroma klubom, zato zahtevajo, da ima otrok na treningih ali pripravah telefon ves čas pri sebi. V družbi smo prišli do paradoksa, da otroke preveč ščitimo pred resničnim življenjem in vsem, česar se lahko naučijo samo z neposrednimi izkušnjami, ki so običajno skladne z njihovim razvojnim obdobjem, premalo pa jih varujemo pred digitalnimi vsebinami, običajno neskladnimi z njihovim razvojnim obdobjem, za katere so izrazito ranljivi zlasti v puberteti."

"Zato bi staršem svetovala, da se v dobro svojih otrok in njihovega razvoja poučijo o nevarnosti pretirane rabe digitalnih tehnologij. Kot sem že omenila, v Sloveniji zdaj pripravljamo priporočila za rabo zaslonov pri mlajših športnikih, ki bodo namenjena športnikom, njihovim staršem ter trenerjem in klubom. Pri tej problematiki gre namreč za sklenjen krog. Če starši otroku doma ne bodo postavili mej glede digitalnih naprav, bo otrok hodil na trening impulziven, nemotiviran in nepozoren. Trener zato pri njem ne bo mogel uporabiti enakih treningov kot pri športnikih, ki nimajo težav zaradi zaslonov. A tudi trener mora biti zgled glede uporabe telefona. Če ga že uporablja med treningom, naj pove, za kaj ga uporablja, oziroma naj ga uporablja le za opravila, povezana s treningom."

(Maja Smrdu, športna psihologinja, o vplivih digitalnih tehnologij na mlade športnike; v intervjuju za MMC RTV Slovenija)