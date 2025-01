Umrl je dolgoletni novinar Mladine Blaž Ogorevc

Blaž Ogorevc (1951 - 2025)

Zasebni modrijan Blaž Ogorevc na enem od svojih poučnih popotovanj.

© Borut Peterlin

Slovensko javnost je pretresla novica o smrti Blaža Ogorevca, pisatelja in nekdanjega novinarja Mladine.

Novico o smrti Blaža Ogorevca je na družbenem omrežju Facebook delil Vlado Kreslin, ki se je poslovil od svojega dolgoletnega prijatelja. »Žalostnih novic ni konca. Umrl je Blaž Ogorevc,« je zapisal Kreslin. Ogorevčev novinarski kolega Ali Žerdin, danes urednik Delove Sobotne priloge, pa je poudaril, da je bil Blaž legenda, ko je bil še živ, in da bo legenda tudi ostal.

Blaž Ogorevc je študiral filozofijo in primerjalno književnost na Filozofski fakulteti v Ljubljani, nato pa svoj pečat pustil v literaturi in novinarstvu. Več kot 35 let je bil tudi eden od najvidnejših piscev Mladine.

Bil je član Društva slovenskih pisateljev in dosmrtni predsednik Splošne raziskovalne družbe. Njegovo življenje in delo sta bila tesno povezana s Škofjo Loko, kjer je živel in ustvarjal.

