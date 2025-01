»V Srbiji so ljudje izgubili strah pred vladajočo stranko«

IZJAVA DNEVA

"Vučić še ni bil pred tako veliko preizkušnjo, kot je zdaj. Kako se lotiš mladih, ki zahtevajo pravico in odgovornost? Kako se lotiš protestov, ki so spomin na žrtve? Kako se lotiš gibanja, ki nima voditelja, ker študentje o vsem odločajo skupaj, demokratično? Seveda ima oblast za sabo še vedno medije, vendar so ljudje na vse to blatenje začeli gledati drugače, ker gre za njihove otroke. V Srbiji se je najbolj spremenilo to, da so ljudje izgubili strah, sploh v manjših mestih, kjer se je težje upreti vladajočim in njihovi ogromni mašineriji. Napredna stranka ima 700 tisoč članov in strankarska izkaznica pomeni veliko prednost, saj lahko z njo dobiš službo, ustvariš kariero, samo če si član, če pa nisi in si mlad, pa te prisilijo, da greš drugam."

(Dopisnik iz Beograda Boštjan Anžin o tem, da srbskega predsednika Aleksandra Vučića zelo boli to, da se študentje sploh nočejo pogovarjati z njim; v oddaji Ob osmih na Radiu Slovenija)